Sans surprise, la Coupe du Monde 2034 devrait être sans alcool... et cette fois, même hors des stades, ce sera compliqué

Comme la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Coupe du Monde 2034 devrait se faire dans des conditions respectant les règles en vigueur en Arabie Saoudite. C'est-à-dire : pas de vente d'alcool dans les stades.

À 12 ans d'intervalle, les Coupes du Monde 2022 et 2034 auront énormément de choses en commun, en plus du fait qu'elles rapportent très gros à la FIFA. On peut ainsi s'attendre à ce que le Mondial saoudien, comme son équivalent qatari, se tienne en hiver, pour éviter les températures extrêmes qui frappent cette région du monde en juin-juillet.

Autre point commun : comme au Qatar, il ne devrait pas y avoir d'alcool en vente dans les stades en Arabie Saoudite. Le royaume wahabbite est particulièrement strict sur le plan religieux, bien plus encore que son voisin, et ne compte pas faire d'exception durant le mois de la compétition.

En 2022, la FIFA avait trouvé un accord avec le Qatar pour que le sponsor de la compétition, Budweiser, puisse vendre de la bière (avec alcool) dans les stades ; deux jours (!) avant que le tournoi commence, le gouvernement qatarien avait fait machine arrière, causant de gros soucis logistiques à la FIFA, qui a également dû compenser financièrement Budweiser.

Plus question de refaire la même erreur : The Guardian affirme que la FIFA ne compte mettre aucune pression sur l'Arabie Saoudite et la famille Al Saoud pour assouplir les règles. Ce serait probablement vain, car au contraire du Qatar où se fournir de l'alcool est tout à fait possible légalement, l'Arabie Saoudite reste un pays très strict : un seul magasin, dans l'histoire du pays, a été autorisé à fournir de l'alcool aux diplomates résidant en Arabie, dans des conditions très règlementées.

Non seulement les stades seront sans alcool, mais les supporters présents sur place ne doivent donc a priori pas espérer que les hôtels et établissements en ville (il n'existe pas de pubs ou "bars" à proprement parler à Riyad, Djeddah ou Médine) leur proposent des boissons alcoolisées non plus, au contraire de ce qui se faisait (à prix d'or) au Qatar. Même si la Coupe du Monde est dans 10 ans et que Mohamed bin Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, a pour objectif d'occidentaliser son pays, on doute que cela aille jusque là...