Thierry Henry fou d'un (ancien) Diable Rouge : "J'aurais payé pour le voir jouer"

On le sait, Eden Hazard a marqué tous les entraîneurs qui ont eu la chance de le diriger (sauf peut-être Carlo Ancelotti). Thierry Henry en est resté fan.

Thierry Henry est actuellement sans poste, après un passage réussi à la tête de l'équipe de France Espoirs. Il n'a pas écarté l'idée de reprendre du service à l'avenir (lire ici), mais en attendant, Sky Sports a ouvert la boîte à souvenirs avec lui.

Interrogé sur le sujet d'Eden Hazard, qu'il a bien sûr connu en équipe nationale lorsqu'il était adjoint de Roberto Martinez, Henry n'a pas manqué de rendre hommage à l'ex-capitaine des Diables Rouges. "Il y a certains joueurs qui font ce qu'on leur demande dans certaines situations. Mais Eden, lui, faisait mal à l'adversaire dans n'importe quelle situation", se rappelle Thierry Henry.

"Le nombre de buts en solo qu'il a marqué.... pied droit, pied gauche, en se retournant... un football à part. J'aurais payé pour voir jouer ce genre de jouer", s'enflamme Henry, qui a ensuite défendu le passage raté d'Eden au Real Madrid.

"C'est un amoureux du jeu. Il ne veut pas se prendre la tête, il veut juste jouer puis profiter de la vie en vacances avec sa famille", reconnaît l'ancien adjoint des Diables. "Il s'est toujours dit que le jour où il ne serait plus assez bon, il arrêterait, et c'est ce qu'il a fait".

On s'en rappelle : en sélection, on avait parfois l'impression que la consigne, c'était de "passer la balle à Eden" - et que c'est un peu ce qui manque actuellement aux Diables Rouges. "Martinez avait une bonne tactique, mais parfois, il suffisait de faire ça pour débloquer des situations", conclut Thierry Henry.