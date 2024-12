Un ancien Diable Rouge sait comment Bruges devra gérer le départ de son trio magique : "Simon Mignolet en particulier en a les capacités"

Avec Simon Mignolet, Hans Vanaken et Brandon Mechele, Bruges compte une génération dorée qui transcende le football moderne. Ensemble, le trio a accumulé un nombre impressionnant de matches et de titres nationaux. Mais que se passera-t-il quand ces icônes prendront leur retraite ?

Ensemble, Simon Mignolet (36 ans), Hans Vanaken (32 ans) et Brandon Mechele (31 ans) ont accumulé 1203 matches et 16 titres nationaux avec Bruges. Marc Degryse salue le caractère exceptionnel de leur longévité.

"Ils ont grandi avec le Club qui offre un mélange de succès sportifs, de stabilité financière et d'esprit familial. Si ces trois piliers sont réunis, il est facile de rester dix ou quinze ans au club. C'est tout à l'honneur de Bruges et de son professionnalisme", évoque l'ancien Diable Rouge dans Het Laatste Nieuws.

"Ils sont toujours disponibles pour joueur et rarement blessés. Le rendement de toutes ces minutes et de tous ces matches joués, pour un adversaire, fait plus de mal que des buts et des passes décisives", poursuit Degryse.

Pourtant, le Club sera confronté à un défi de taille lorsque le trio prendra sa retraite, ou quittera la club. Degryse fait un parallèle avec le passé : "Regardez Gert Verheyen, Timmy Simons ou Dany Verlinden. Personne ne pouvait prédire qui prendrait la relève. Il y a dix ans, Bjorn Engels était mieux coté que Mechele. Aujourd'hui, on voit qui tient le coup."

Faire appel à une expérience précieuse pour la suite

Degryse met également en garde contre un scénario à la Vormer, où les adieux pourraient mal tourner : "Avec Ruud Vormer, on est passé trop rapidement du statut de pilier à celui de remplaçant. Le Club doit éviter que cela ne se produise avec Mignolet, Vanaken ou Mechele. Ils méritent une belle fin de carrière."

La solution ? Selon lui, Bruges devrait utiliser leur expérience : "Gardez-les et mettez-les à contribution après leur carrière de joueur. Que ce soit en tant qu'entraîneur adjoint, recruteur, conseiller ou même dans un rôle de manager. Simon Mignolet en particulier en a les capacités."