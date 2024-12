Un vote étonnant : les choix de Domenico Tedesco pour le trophée The Best

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Comme tous les sélectionneurs au monde, Domenico Tedesco a été invité à donner ses trois nominés au trophée The Best. Et le coach des Diables Rouges n'a pas voté pour Vinicius Jr !

Visiblement, Domenico Tedesco n'est pas le plus grand fan de Vinicius Jr, qui a remporté ce mardi le trophée The Best récompensant le meilleur joueur du monde selon la FIFA. Une sorte de trophée "concurrent" du Ballon d'Or qui fera office de compensation après que le Brésilien y ait fini second derrière Rodri. Mais pour le sélectionneur national belge, Vinicius ne devait donc pas non plus remporter ce trophée, qui lui a été remis ce mardi à Doha, capitale du Qatar. Dans le trio de tête de Tedesco, pas trace du joueur du Real Madrid, pourtant auteur d'une année majeure. Domenico Tedesco a placé en n°1 le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, auteur d'un Euro 2024 phénoménal (il y a été élu meilleur jeune) et d'une première moitié de saison tout aussi impressionnante avec le club catalan. En seconde place, le coeur allemand a parlé puisque Tedesco place Florian Wirtz, champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen et auteur lui aussi d'un bel Euro. Le troisième vote de Tedesco va à Erling Haaland. Pas un seul point, donc, pour le Ballon d'Or Rodri, blessé il est vrai durant toute la seconde moitié de l'année 2024 mais qui a tout de même fini deuxième de The Best derrière Vinicius Jr. Le votant belge côté médias, Kristof Terreur, a quant à lui voté pour Rodri, Vinicius Jr et Jude Bellingham.