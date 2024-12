Besnik Hasi annonce une bien mauvaise nouvelle venue de l'infirmerie de Malines : "Ce sera bien plus long que prévu, il a peur"

Malines affrontera Westerlo, ce vendredi, et Besnik Hasi n'avait pas beaucoup de raisons de se réjouir lors de sa conférence de presse. Le T1 constate que certains joueurs importants ne seront pas immédiatement prêts à leur retour, tandis qu'une préoccupation supplémentaire est apparue.

En faisant le point sur son infirmerie, Besnik Hasi n'avait pas beaucoup de raisons de se réjouir avant d'affronter Westerlo, vendredi soir. Cette fois, il est question de Benito Raman, qui est incertain à cause d'une blessure à la cheville. "Ce n'était pas le tendon d'Achille touché contre l'Antwerp, mais c'est tout de même un cas incertain", a déclaré Hasi.

En outre, Daam Foulon fait face à une déchirure compliquée, ce qui ralentit considérablement sa guérison. "C'était limite pour décider s'il devait subir une opération ou non. Il sera absent plus longuement que prévu", a assuré l'entraîneur principal, alors que la durée d'absence de son joueur de flanc était déjà estimée à trois ou quatre semaines.

Toutefois, l'entraîneur du KV Malines a trouvé une alternative à son poste. "Marsa se débrouille bien, même s'il n'a pas la même intensité et vitesse que Daam, mais il est bon avec le ballon."

Les cadres de Malines sont à l'infirmerie

La blessure de Nikola Storm reste également une source d'inquiétude. Selon les médecins, le maître à jouer pourrait revenir début janvier, mais il ressent toujours beaucoup de douleurs. "Il a peur qu'une nouvelle déchirure entraîne une longue période de rééducation. Je ne pense pas qu'il jouera le premier match après janvier."

Hasi reconnaît que l'absence de joueurs clés comme Foulon et Storm, alors que la saison de Zinho Vanheusden est probablement déjà terminée, présente des défis. "Aucune équipe n'a exactement les mêmes types de joueurs à chaque poste et dans un club comme Malines, c'est encore moins le cas", a-t-il déclaré. "Nous devons mettre l'accent ailleurs et adapter l'entraînement, mais les remplaçants ne manquent pas de qualité."

Hasi fait confiance à la reprise de la dynamique de l'équipe. "Daam et Niko avaient aussi des automatismes. Nous devons maintenant les retravailler", a-t-il conclu.