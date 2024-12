La Gantoise face à un obstacle de taille lors de son déplacement à Larne : "C'est un véritable scandale !"

La Gantoise joue ce jeudi soir son dernier match dans la phase de championnat de la Conference League. Ils se rendent à Larne, en Irlande du Nord. Un déplacement spécial, pour arriver ensuite dans un club où le terrain ne pourrait presque pas être en pire état.

La Gantoise joue en déplacement jeudi contre Larne. Le club nord-irlandais n'a pas encore pris le moindre point en Europa Conference League et occupe seulement la 9e place de son propre championnat.

Une opportunité idéale pour les Buffalos de briller. Cependant, tout n'est pas en leur faveur : le terrain est en effet dans un état lamentable...

"Le terrain est un vrai scandale ici. C'est catastrophique", a commencé l'entraîneur Wouter Vrancken selon VTM. "Il y a très peu d'herbe et en plus de ça, c'est très inégal."

"Cela ne joue pas vraiment en notre faveur, mais une fois que le match est lancé, nous devons mettre cela de côté. Notre confiance en nous ne doit pas non plus s'effondrer à cause de situations où le terrain nous gêne."

Cependant, Gand ferait bien de gagner. Le club a encore une chance d'atteindre le top 8 et de se qualifier directement pour le tour suivant, mais il ne doit pas se laisser piéger par le mauvais terrain.

"Même s'il ne reste qu'une petite chance, nous devons essayer de la saisir. Et cela commence par obtenir trois points ici, puis espérer un peu de chance dans les autres confrontations. Si possible, il vaut mieux gagner ici avec le plus grand écart de buts possible", conclut-il.