Le FC Bruges a posé une exigence et a été soutenu par Anderlecht et l'Antwerp concernant les droits TV : la menace reste d'actualité !

Bien qu'un accord entre la Pro League et DAZN ait été conclu concernant les droits télévisuels du championnat, la répartition de ces droits, ainsi que le format de la compétition, amène encore de nombreux débats.

C'est officiel depuis ce jeudi, DAZN obtient les droits de diffusion des compétitions belges, y compris la Coupe de Belgique, pour les cinq prochaines années. Cependant, les dirigeants des clubs professionnels belges n'ont pas encore fini de débattre.

Et c'est le Club de Bruges qui mène la charge. Depuis plusieurs années, les Blauw & Zwart se prononcent en faveur d'une réforme totale du championnat de Belgique, dans le but clair de réduire le nombre de matchs. D'une manière générale, les grands clubs de notre pays veulent alléger le calendrier afin d'être plus compétitifs encore sur la scène européenne. Lors des discussions, Anderlecht et l'Antwerp ont appuyé l'avis brugeois.

Les discussions sont longues, car les clubs et la Pro League cherchent le bon équilibre entre les rencontres domestiques et celles sur la scène européenne. Le Club de Bruges, qui a le plus à perdre, a même menacé de vendre ses droits TV séparément si ses désirs n'étaient pas entendus.

Les négociations concernant un nouveau format pour notre compétition et une nouvelle répartition des droits TV reprendront donc l'année prochaine. Mais puisque l'accord avec DAZN est légèrement plus faible que le précédent, les grands clubs de notre pays, de manière générale, veulent recevoir davantage de droits TV.

La situation actuelle montre que les grands clubs posent de nombreuses exigences pour l'avenir du football belge. Ils veulent à la fois un avantage financier et plus de temps pour se concentrer sur les compétitions européennes. La Pro League devra naviguer entre les souhaits de ses ténors et les intérêts des clubs plus petits, qui réclament également leur part des droits TV.