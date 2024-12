Deux postes prioritaires ciblés, un titulaire qui pourrait s'en aller : le Standard devrait bouger en janvier malgré ses moyens limités

Sans dépasser ses faibles moyens, la direction du Standard compte tout de même renforcer l'effectif d'Ivan Leko en janvier. Deux postes prioritaires sont ciblés, tandis qu'un habituel titulaire figure sur les tablettes d'autres clubs.

Dire que, depuis le début de la saison, le Standard est aux prises avec de nombreuses blessures est un euphémisme. Pour la réception de La Gantoise, dimanche, Ivan Leko devra aligner une... huitième charnière centrale différente en l'absence d'Ibe Hautekiet, suspendu.

Une situation invivable, qui pousse l'entraîneur croate à aligner des joueurs dans leur mauvaise position, à l'image d'un Henry Lawrence, dont le contrat vient tout juste d'être prolongé, qui évolue depuis plusieurs semaines sur la gauche de la charnière centrale, plutôt que sur le flanc, sa position naturelle. Une adaptation qu'ont aussi dû, par moments, réaliser Alexandro Calut et Souleyman Doumbia, les rares fois où ce dernier était disponible, alors que le rôle pourrait revenir au revenant Boli Bolingoli face aux Buffalos.

Le Standard est à la recherche d'un défenseur central

Dans le reste du noyau, on sait que le T1 des Rouches ne compte plus sur Lucas Noubi, que Daan Dierckx n'a visiblement pas (encore ?) le niveau de la Jupiler Pro League, tandis que les blessures de Nathan Ngoy, qui n'est pas encore près se revenir, se répètent. C'est pour cette raison, que selon nos informations, le Standard est à la recherche d'un nouveau défenseur central pouvant évoluer sur le côté gauche de la défense à 3, avec l'objectif de boucler un prêt assorti d'une option d'achat.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule position à laquelle le Matricule 16 souhaite se renforcer en janvier. Comme nous vous en parlions ici, le milieu de terrain des Rouches manque clairement d'un joueur créatif, alors que la non-utilisation de Sotiris Alexandropoulos demeure assez difficile à comprendre. De plus, un élément du Standard attire la convoitise. Si ses prestations en bords de Meuse n'ont pas été irréprochables depuis le début de la saison, Isaac Price figure sur les tablettes de plusieurs clubs, Outre-Manche.

Un milieu créatif aussi recherché par les Rouches

Il nous revient notamment que les Glasgow Rangers, ainsi qu'une formation de Championship (D2 anglaise) restée anonyme, s'intéresseraient à la situation de l'international Nord-Irlandais, estimé à trois millions d'euros sur le site Transfermarkt, dont le contrat à Sclessin se terminera en juin 2027. Il faut toutefois souligner qu'il s'agirait ici, pour les deux clubs, d'une simple prise d'informations, qui ne signifie pas qu'Isaac Price fera l'objet d'une offre concrète de l'une de ces formations.

Ce qui est sûr, par contre, c'est que le Standard s'attend à perdre prochainement le joueur de 21 ans, arrivé librement d'Everton à l'été 2023. C'est pour cette raison que, toujours selon nos sources, la direction liégeoise serait aussi à la recherche d'un milieu créatif, toujours dans le but de boucler un prêt avec option d'achat. Un joueur qui, idéalement, pourrait aussi tirer les phases arrêtées, puisque Isaac Price, qui se charge de plusieurs d'entre elles, est potentiellement sur le départ et que Marko Bulat, qui avait impressionné avec cette qualité lors de son arrivée, semble l'avoir perdue... comme quasiment toutes les autres, à tel point qu'il ne joue plus.

Si, à Sclessin, les moyens sont encore particulièrement limités et que les préoccupations internes tournent inévitablement autour du rachat du club, les têtes pensantes du Standard comptent tout de même tenter de renforcer l'effectif d'Ivan Leko en janvier.