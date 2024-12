🎥 Quand des salariés d'un club disputent un match dans un stade de 30 000 places

Des employĂ©s du club de Toulouse s'apprĂȘtent Ă fouler la pelouse du stade de 30 000 places. Cette fois, ils y joueront en tant que footballeurs.

C'est une histoire totalement folle que nous offre la Coupe de France ce dimanche. Trois employés du club de Toulouse vont fouler la pelouse de l'équipe pour laquelle ils travaillent lors des 32es de finale de la Coupe de France.

Paul-Alexandre, Anatole et Sébastien, trois joueurs amateurs qui travaillent pour le Téfécé et jouent le week-end pour l’Union Saint-Jean en Régional 1, vont avoir la chance d’affronter Monaco sur leur lieu de travail. On appelle ça la magie de la Coupe !

"On bosse tous ici, on passe devant la pelouse tous les jours. On est là pour tous les matchs du TFC, pour les autres matchs aussi : que ce soit l'équipe masculine, que ce soit l'équipe féminine, ou encore les jeunes en Gambardella, quand ils font des parcours," explique Anatole au micro de La Dépêche du Midi.

"À chaque fois qu'on regarde les matchs, on se dit : 'Ah ! J'aimerais vraiment y être aussi et avoir l'opportunité d'y jouer.' On a tous eu peut-être l’occasion de fouler la pelouse de différentes façons : PA lors d’entraînements avec les pros, Seb lors de séances d’entraînement ou de réathlétisation. Moi, j'ai eu l'occasion ici de tourner une pub sur la pelouse, mais ce sont des moments qui durent 20 à 30 minutes, donc c’est très rapide."

Un véritable rêve éveillé que vont vivre ces joueurs-employés. Et si le rêve allait encore plus loin en venant à bout de Monaco ?