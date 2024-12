🎥 Simon Mignolet, l'arrêt miracle pour empêcher la victoire de l'Union : "Heureusement qu'il me reste un doigt"

L'Union Saint-Gilloise a bien cru l'emporter sur le fil contre le Club de Bruges. Mais Simon Mignolet a encore été impérial.

Un but tout fait, c'est du moins ce que l'on pensait en première mi-temps lorsque Franjo Ivanovic s'est jeté sur le ballon dans le rectangle pour ouvrir le score. Mais c'était sans compter sur Mignolet, qui s'est interposé et a repoussé le cuir contre le poteau.

"La situation était un peu désespérée, mais il ne faut jamais abandonner" a déclaré le dernier rempart brugeois en riant après coup. "Heureusement, j'ai pu mettre ma main sur le poteau. Parce que j'ai manqué le poteau de peu avec ma tête, j'ai failli le heurter de plein fouet".

Mignolet répétait son numéro d'équilibriste avec un nouvel arrêt réflexe époustouflant dans le temps additionnel : Christian Burgess semblait proche d'offrir la victoire à l'Union mais c'était sans compter sur le gardien blauw en zwart.

"Je savais qu’un corner de l’Union, c’est toujours chaud. Heureusement qu’il me reste un doigt pour le toucher. Puis, c’est Hans Vanaken qui arrête le ballon sur la ligne" sourit-il.

L'ancien Diable Rouge était partagé entre deux sentiments : "C'est dommage de perdre les trois points de cette manière. Mais je suis heureux que mes arrêts aient permis de conserver ce partage. En tant qu'équipe, nous avons bien réagi et nous restons invaincus. C'est important".

Simon Mignolet veut encore continuer à jouer le plus longtemps possible, tant que son corps tiendra le choc au plus haut niveau. A 36 ans, il a confirmé une fois de plus qu'il n'était pas encore usé.