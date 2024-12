(Exclusif) L'arrêt de sa vie pour ce gardien belge ? "Je suis jeune, j'espère encore en faire !"

Maxime Delanghe a vécu une soirée de folie avec le Cercle de Bruges. Sans faire de bruit, les Groen & Zwart se sont assurés une place dans le top 8 de la Conference League, et peuvent remercier leur jeune portier !

On a beaucoup parlé, cette année, de certains gardiens belges : Thibaut Courtois, bien sûr, sur et en-dehors des terrains. Simon Mignolet, champion avec Bruges et toujours aussi régulier. Hendrik Van Crombrugge de retour au sommet avec Genk, et Mike Penders transféré pour 20 millions dans son ombre ; Matz Sels brillant en Premier League et Koen Casteels transféré en Arabie Saoudite...

On a peu parlé de Maxime Delanghe (23 ans). Dans l'ombre du spectaculaire Warleson au Cercle de Bruges en première partie de saison, l'ancien international U21 est cependant devenu incontournable, et a même été le héros des Groen & Zwart la semaine passée contre Istanbul BB.

À la 97e minute de jeu, il a ainsi sorti un arrêt crucial qui permet au Cercle d'éviter les 16e de finale et de rester dans le top 8 de la Conference League. "L'arrêt le plus beau de ma carrière ? Je ne sais pas. Je suis encore jeune, donc j'espère que j'en ferai de pareils dans ma vie", relativise-t-il à notre micro.

Finir dans le top 8 nous évite deux matchs et nous permet de nous focaliser sur le championnat

"Mais c'est sûr que c'était un arrêt crucial, qui nous permet d'assurer le top 8, c'est fabuleux. Cet arrêt, c'est de l'instinct, tout se passe en quelques secondes pour aller chercher ce ballon. C'est une superbe sensation", reconnaît tout de même le jeune portier.

Formé au PSV Eindhoven, où il a été jusqu'à disputer 33 matchs en Keuken Kampioen Divisie avec l'équipe B, Delanghe a pris son mal en patience au Cercle de Bruges. Désormais, il est bien installé entre les perches, et après un début de saison difficile qui a amené au licenciement de Miron Muslic, les Groen & Zwart espèrent profiter de leur lancée.

"Finir dans le top 8 allège notre calendrier de deux matchs, et ça va nous permettre de nous focaliser à fond sur le championnat", se réjouit Maxime Delanghe. "Et après, nous verrons bien qui nous affronterons en Conference League !". Réponse le 21 février prochain, lors du tirage au sort des 8e de finale. Le Cercle aura l'avantage d'être tête de série !