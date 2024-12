Deux départs annoncés, beaucoup de blessés et des polémiques arbitrales qui n'en finissent pas : un climat plutôt morose avant de recevoir Charleroi

Yves Vanderhaeghe prépare son premier match à domicile depuis son retour à Courtrai. Les Kerels recoivent Charleroi demain.

Le mercato de janvier n'a pas encore commencé que deux départs sont déjà confirmés au Stade des Eperons d'Or : premièrement, le prêt de Roko Simic est terminé. L'attaquant croate, recruté à Cardiff, n'a pas répondu aux attentes et n'a disputé que quatre matches avec le club de Flandre occidentale malgré une valeur marchande de six millions à son arrivée.

Takuro Kaneko fait également ses adieux au KVK. L'ailier japonais a conclu un accord avec les Urawa Red Diamonds et retournera au Japon. Cette décision s'explique par son désir de se rapprocher de sa femme et de sa fille qui vient de naître.

Courtrai pourra-t-il éviter les Playdowns ?

Quelques joueurs sont également incertains pour le match du Boxing Day face aux Zèbres. Nayel Mehssatou, Nacho Ferri et Brecht Dejaegere ne se sont pas entraînés en début de semaine suite à des problèmes physiques.

Ryan Alebiosu s'est cassé le poignet. Quant à Abdel Kadri, il souffre toujours de l'élongation d'un ligament du genou encourue contre Dender. "Ce n'est que jeudi que je verrai qui d'entre eux peut être déployé" a déclaré Yves Vanderhaeghe en conférence de presse.

Il s'est également penché sur les matches précédents et n'était pas satisfait de la gestion du match. "Ces dernières semaines, nous méritions de gagner des points que nous n'avons pas obtenus. A Genk, nous étions à 0-1 et le département arbitral a admis après coup que le Racing aurait dû continuer à dix après seulement 25 minutes. Mais cela ne s'est pas produit.

L'entraîneur courtraisien regrette une autre erreur d'arbitrage : "Au Beerschot, il y a un penalty sur Nacho Ferri, quel que soit l'angle sous lequel on regarde. Mais nous n'avons rien obtenu. Entre notre bilan d'un point sur six et le six sur six, il y a cinq points. Dans la course au maintien, ce n'est pas rien".