L'espoir ou le doute : pourquoi le déplacement à Malines sera l'un des plus importants de la saison du Standard

Le déplacement du Standard à Malines, ce jeudi, pourrait être l'un des plus importants de la saison, pour les Rouches.

Ce jeudi, le Standard disputera sa dernière rencontre de l'année civile sur la pelouse de Malines, qui pourrait s'apparenter à un concurrent relativement direct. A l'AFAS Stadion, les Rouches joueront très gros.

Ces dernières semaines, le Matricule 16 a loupé plusieurs occasions en or de rejoindre le top 6. A Charleroi, contre Louvain, au Beerschot, et même contre La Gantoise, puisque les Rouches avaient ouvert le score avant l'intervention de la VAR pour annuler le but d'Isaac Price.

Le Standard, qui n'a plus gagné depuis le 23 novembre contre le Cercle, occupe désormais la 10e place du classement avec 24 points, à quatre longueurs seulement de l'Union, sixième. Malines, septième, est intercalé, avec 26 unités.

Regarder vers le haut... et surtout s'éloigner du bas de tableau

Alors que l'Antwerp et Genk se défieront cette semaine, tout comme La Gantoise et l'Union, et que Westerlo vivra un déplacement difficile au Club de Bruges, le Standard aura une belle carte à jouer à Malines... mais pourrait aussi perdre ses toutes dernières chances d'intégrer les Champions Play-Offs de manière miraculeuse.

Le calcul est simple : le Standard peut revenir à un point du top 6 en dépassant Malines en cas de victoire, ou potentiellement se retrouver à sept longueurs, et lui dire définitivement adieu. D'autant que les Rouches termineront le championnat avec Westerlo, Genk, Bruges, Anderlecht, l'Union et l'Antwerp. Cinq équipes du top 6 actuel, et le onzième.

Ce dernier déplacement de l'année conditionnera la fin de saison des hommes d'Ivan Leko, lui qui a déjà souvent déclaré que le mois de décembre définissait les objectifs futurs. Avec une victoire, le Standard pourra encore regarder vers le haut, et pourrait mettre les play-downs sept points derrière lui. Dans le cas contraire, un petit vent de doute pourrait se lever en bords de Meuse.