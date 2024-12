🎥 Son travail défensif inexistant était-il exagéré ? La réponse pleine d'humour...et d'honnêteté d'Eden Hazard

Eden Hazard ne se distinguait pas particuliÚrement par son travail défensif au long de sa carriÚre. Il est revenu sur cette facette de son jeu.

Eden Hazard ne l’a jamais caché, les efforts défensifs n’ont jamais été sa tasse de thé. Ils étaient plutôt l’exception que la règle.

Le trait est-il forcé ? L’ancien capitaine des Diables Rouges a tout de même travaillé avec des entraîneurs de la trempe de José Mourinho, Antonio Conte ou Maurizio Sarri.

Le football plaisir

DAZN l’a invité à réagir à sa note de 40 (sur 100) attribuée par le jeu vidéo FIFA. "40, c'est déjà vraiment bien. Je dis cela honnêtement, parce que parfois trouvais que je ne faisais vraiment aucun effort, donc 40, c'est bien. Est-ce même trop ? Certainement" se marre-t-il.

Eden devait pourtant parfois mouiller le maillot : "Il y a des matches dans lesquels on est obligé de défendre. Quand tu perds un joueur. Mais il y a aussi beaucoup de matches où je n'avais pas envie de défendre".

Ses entraîneurs savaient ce qu’ils recevraient en retour : "Tu ne peux pas demander aux autres le ballon et ne rien faire pour l’obtenir. Ce n’est pas possible de ne pas défendre et de ne rien apporter offensivement". Du Eden dans le texte.