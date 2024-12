Excédentaire à Anderlecht, indispensable en prêt : "Je veux jouer avec lui toute ma carrière !"

Louis Patris retrouve le plaisir en prêt à Saint-Trond. Aux côtés d'Adriano Bertaccini, il est l'une des satisfactions de la saison au Stayen.

Adriano Bertaccini a appris à connaître Louis Patris, et très vite, les deux hommes sont devenus inséparables sur comme en-dehors des terrains. C'est ce qu'a expliqué le serial buteur des Canaris dans une interview accordée au Belang van Limburg.

"Je ne connaissais pas du tout Louis avant son arrivée à STVV, mais quand j'ai fait sa connaissance, ça a tout de suite "cliqué", dès la première minute", affirme Bertaccini. "En-dehors des terrains, vous allez toujours me voir avec Louis ou avec Hugo Lambotte". Lambotte, jeune défenseur central formé au Standard, est également francophone. Cette saison, il évolue surtout avec les U23 des Canaris.

Sur le terrain aussi, Bertaccini et Louis Patris semblent avoir une véritable connexion, du moins à en croire les statistiques. "Il a trois passes décisives cette saison, et à chaque fois, c'est moi qui ai marqué le but", souligne Adriano Bertaccini.

"Ca ne se passe donc pas trop mal sur le terrain non plus ! C'est un joueur que je veux comme coéquipier pour toute ma carrière", conclut l'attaquant trudonnaire. Pour cela, cependant, il faudra probablement que les étoiles s'alignent, car Patris n'est que prêté au Stayen, et on s'attend aussi à voir Bertaccini s'envoler vers un plus grand club l'été prochain.

Adriano Bertaccini compte 11 buts cette saison en 16 matchs de championnat. Patris, lui, s'est imposé comme un titulaire indiscutable à STVV, avec 14 matchs et 3 assists. Les Canaris disposent d'une option d'achat auprès du RSCA.