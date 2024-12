🎥 Présenté cocktail à la main, cet ancien joueur d'Anderlecht poursuit sa fin de carrière exotique

Yannick Bolasie termine sa carrière au Brésil. Auparavant au Criciúma Esporte Clube, l'ancien joueur d'Anderlecht rejoint l'un des plus grands clubs du pays : Cruzeiro.

Yannick Bolasie jouit d'une carrière longue comme le bras, commencée en 2006. L'ailier gauche a d'abord fait le tour des clubs anglais de divisions inférieures, avant de rejoindre Everton, puis Aston Villa en prêt.

De retour de la ville de Birmingham, le Congolais avait alors été loué au Sporting d'Anderlecht, où il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en 17 apparitions.

A nouveau sur une voie de garage à Everton après un nouveau prêt au Sporting Portugal, puis à Middlesbrough, Bolasie avait rejoint Rizespor, en Turquie, librement à l'été 2021, jusqu'en 2023.

Il s'était ensuite offert un dernier défi Outre-Manche, à Swansea, avant de rejoindre le Brésil et le Criciúma Esporte Clube, l'une des formations les plus modestes de première division.

Après une bonne saison, ornée de huit buts et quatre passes décisives en 34 matchs, c'est, cette fois, l'un des plus grands clubs du pays, Cruzeiro, qui s'est attaché librement ses services. Bolasie signe pour un an et a été présenté... cocktail à la main.