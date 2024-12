Dender ne s'attendait pas à un tel scénario, à Anderlecht : "Les joueurs m'ont demandé s'il ne fallait pas s'arrêter"

Les joueurs de Dender se sont posés une question, à 2-2. Faut-il continuer à pousser ? Avec l'appui de Vincent Euvrard, le promu s'est offert une victoire de prestige au Lotto Park, grâce à l'entrant Bruny Nsimba.

Dender a créé la surprise sur la pelouse d'Anderlecht, ce vendredi. Le promu s'est imposé au Lotto Park, grâce au but de l'entrant Bruny Nsimba dans les dernières minutes. La montée au jeu de l'attaquant de 24 ans n'avait toutefois pas été tonitruante.

"Nsimba mérite beaucoup de compliments. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, sa montée a été difficile avec une première occasion manquée et quelques ballons mal joués, mais il est resté dans le match. Son but est d'une grande classe" souriait Vincent Euvrard au micro de DAZN.

"Nous avons très bien joué pendant 20 minutes. Ensuite, nous avons concédé deux buts trop facilement, même si l'envoi de Verschaeren est fantastique. A 2-1, le défi était de taille, mais nous avons dominé toute la seconde période et avons eu plusieurs grosses occasions avant d'égaliser."

Vincent Euvrard n'a pas voulu jouer le match nul

Après le repos, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, Dender. Et à 2-2, le promu s'est posé une question importante : faut-il continuer à pousser ? Le T1 sentait qu'il y avait un coup à jouer.

"Les joueurs nous ont demandé s'il fallait continuer à jouer, ou s'arrêter et se contenter du point, mais j'avais le sentiment qu'on pouvait prendre le gros lot. Ça a été le cas, grâce à une grosse prestation collective. Maintenant, il faut prendre du repos avant la fin de la phase classique. On sait qu'il reste 10 matchs et que notre saison n'est pas encore terminée", a conclu l'entraîneur d'une équipe de Dender qui occupe désormais la 9e place, avec six points d'avance sur la zone de relégation.