Le Racing Genk peut s'attendre à un nouveau jackpot : "C'est certain qu'ils le suivent déjà en Angleterre"

Avec treize buts et cinq passes décisives, Tolu Arokodare joue un rôle clé dans la bonne saison du Racing Genk. Le solide attaquant nigérian, impliqué dans près de la moitié des buts de son équipe, ne restera pas des années en Jupiler Pro League.

Il est omniprésent. Meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, Tolu Arokodare joue un rôle clé dans le début de saison réussi du Racing Genk. D'autant que son impact n'est pas seulement visible dans les chiffres, puisqu'il constitue un point central dans le jeu de combinaisons de Genk. "Il a un profil que tout entraîneur souhaite", a déclaré Jacky Mathijssen dans les colonnes du Belang van Limburg.

"Il est indispensable, surtout dans les équipes qui veulent jouer un beau football pour gagner. Il est utile dans tous les aspects : la finition, la conservation du ballon, son énergie. Son physique fait de lui une menace constante pour ses adversaires."

La métamorphose de Tolu Arokodare est saisissante. La saison dernière, le Nigérian a souffert de blessures et d'un temps de jeu limité. L'ancien attaquant de Genk, mais aussi de l'Antwerp et Malines, Patrick Goots, avait de gros doutes le concernant. "Mais c'est devenu un roc, en excellente condition physique. Il est indispensable pour Genk", assure-t-il.

Pas de Soulier d'Or, mais la Premier League en approche ?

Sa forme actuelle fait non seulement de lui un candidat très sérieux pour le titre de meilleur buteur, mais aussi pour le Soulier d'Or, à l'image d'un Paul Onuachu qui avait été sacré en 2021. Mathijssen pense toutefois qu'il n'obtiendra pas suffisamment de voix. "On sait comment s'est terminée la saison de Genk. Je crains que seul le premier tour de cette saison ne lui donne assez de points."

Ce qui ne changera rien à l'inévitable : Arokodare ne restera pas des années dans notre championnat. "Il est certain que les équipes de Premier League le regardent déjà. Son niveau actuel et son potentiel font de lui l'un des attaquants les plus convoités de Belgique", a conclu l'ancien sélectionneur des Diablotins.