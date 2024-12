Anderlecht en rigole encore : quand un club tentait de recruter Théo Leoni pour 250 000 euros

Théo Leoni fait désormais partie des chouchous du public anderlechtois. Son intégration dans l'équipe première a pourtant été tardive.

Théo Leoni en est à sa deuxième saison comme titulaire à Anderlecht. Le milieu de terrain est du genre volontaire dans l'entrejeu et n'hésite jamais à clamer haut et fort son amour pour le club.

Il y a un an, des questions se posaient pourtant quant à sa réussite au sein de l'équipe première. À 23 ans, il jouait plus avec les RSCA Futures en D1B qu'avec le noyau A.

L'appel de l'étranger

Mais l'été 2023 a tout changé pour lui : Brian Riemer lui a donné sa chance comme titulaire et Leoni n'a pratiquement plus quitté l'équipe. Sa première saison a été fulgurante avec 5 buts et 7 assists en Pro League.

Het Nieuwsblad rapporte que Toulouse a été impressionné par ses débuts en fanfare et a tenté de le recruter à la fin de l'été, quelques semaines après qu'il se soit imposé. Problème : le club français ne proposait que 250 000 euros, une offre évidemment refusée par le Sporting.

Le montant était même inférieur à sa valeur du temps pù il évoluait avec les RSCA Futures. Il est désormais évalué à cinq millions par Transfermarkt.