La dernière équipe-type de 2024 : un Zèbre, deux Gazelles et des promus

La dernière journée de championnat en 2024 est derrière nous ! Voici donc notre équipe-type de la 20e journée.

Gardien de but

Il n'a pas souvent été à la fête cette saison, mais Nick Shinton a été l'un des portiers les plus sollicités et impressionnants du week-end. Avec plusieurs arrêts, il aurait pu préserver un point important à OHL, mais a finalement dû s'incliner. Malgré la défaite, on a choisi de le mettre à l'honneur.

Défenseurs

Fait rare : deux perdants dans notre équipe-type, puisque devant Shinton, on ne peut pas faire sans mettre l'incroyable Luka Vuskovic, pour son but fantastique contre Bruges qui couronne une première partie de saison impressionnante. Rappelons qu'il n'a... que 17 ans.

À ses côtés, plusieurs candidats, dont le solide Rhijn Van Helden (STVV) ou un Ross Sykes buteur (mais parfois hésitant), mais c'est une petite surprise qui l'emporte puisque Ibe Hautekiet a fait beaucoup de bien à la défense du Standard. Une clean-sheet, c'est toujours ça de pris pour les Rouches.

Sur les flancs, Hugo Siquet a été l'un des meilleurs brugeois, une performance bien sûr ponctuée par son coup-franc en pleine lucarne. Un retour en grâce étonnant pour finir 2024. Joederick Pupe a de son côté été au four et au moulin sur son flanc pour Dender.

Milieux

de terrain

Dans son style, Birger Verstraete a encore été très important pour OHL, qui a pris trois précieux points face au Beerschot. Adem Zorgane, lui, finit l'année en force, à l'image des Zèbres qui se retrouvent à l'orée du top 6 un peu sans faire mine d'y toucher.

Gyrano Kerk a inscrit un superbe doublé avec l'Antwerp, permettant au Great Old d'accrocher le leader. Sur l'autre flanc, Andreas Skov Olsen a inscrit un but et délivré un assist, confirmant sa très bonne forme ainsi que celle d'un Club de Bruges décidément équipe de l'année 2024.

Attaquants

Pour la deuxième fois de la saison, Promise David intègre notre équipe-type du week-end grâce à son but et à un match plein. Son association avec Franjo Ivanovic augure du meilleur pour 2025 au Parc Duden.

À ses côtés, on aurait pu - encore - opter pour Arokodare et son doublé, ou pour un très bon Scheidler buteur et omniprésent avec Dender. Mais Chukwubuikem Ikwuemesi, avec deux buts lui aussi pour OHL, est le second louvaniste de ce onze et c'est totalement mérité.