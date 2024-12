Les huées du Lotto Park, triste clap de fin ? "Il pense à un départ"

Mathias Jorgensen pourrait bien quitter le RSC Anderlecht dès cet hiver. Arrivé l'été passé, le Danois n'a jamais été au niveau espéré et ne s'épanouit pas du tout en Belgique.

Quand Zanka est arrivé, il perpétuait une tradition récente à Anderlecht : celle de joueurs danois bien connus du duo Fredberg-Riemer, ce qui commençait petit-à-petit à agacer. Mais on ne pouvait jusque là pas retirer à ces compatriotes du directeur sportif (ou CEO Sports) des Mauves qu'ils étaient, en très large majorité, des réussites.

Après les réussites de Dolberg, Dreyer et Schmeichel, et en prenant en compte que Delaney n'avait pas apporté autant que prévu à cause des blessures, Zanka est cependant devenu le premier gros flop danois du RSCA - Mads Kikkenborg n'ayant pas joué assez pour être qualifié comme tel. C'est bien simple : depuis son arrivée, le défenseur central n'a pas un seul match référence... et beaucoup d'erreurs à son actif.

Son match désastreux dimanche face au modeste Dender aura été la goutte d'eau pour le Lotto Park. Déjà à la peine face à l'autre promu, le Beerschot, Zanka a été aux fraises pour la dernière de l'année, offrant le 2-2 sur une mauvaise relance. Le stade l'a ensuite hué à chaque touche de balle.

Le malaise est évident, malgré le soutien public de ses équipiers et de son entraîneur. Et selon les informations du Soir, Jorgensen en aurait assez. Lui qui avait rejoint le RSCA pour se relancer mais surtout pour travailler avec ses amis Fredberg et Riemer se retrouve bien seul, et vit mal sa situation.

On sait qu'Anderlecht recherche un défenseur central, mais Olivier Renard risque fort de devoir en trouver un qui puisse immédiatement intégrer l'équipe en cas de besoin. Car si Zanka part, Jan Vertonghen ne saura pas enchaîner sur trois fronts - et Hubert n'a pas encore beaucoup fait confiance à Amando Lapage.

Le Soir évoque un retour potentiel de Zanka au Danemark dès cet hiver. Mais cela pourrait se finaliser en seconde partie de mercato, quand un remplaçant lui aura été trouvé par un Renard qui aura décidément du travail cet hiver...