🎥 Rarement Old Trafford a autant sifflé à l'unisson : le geste de Joshua Zirkzee qui rend fous les supporters de Manchester United

Les débuts de Ruben Amorim à Manchester United sont délicats. Hier, les Red Devils ont pris l'eau contre Newcastle (0-2).

Le malaise est de plus en plus perceptible à Old Trafford. Hier, Manchester United comptait déjà deux buts de retard après 20 minutes face à Newcastle. Ruben Amorim a alors pris ses responsabilités en faisant sortir Joshua Zirkzee à la demi-heure pour faire monter Kobbie Mainoo.

À sa sortie, le Néerlandais a été gratifié d'un concert de sifflets venu des quatre coins du stade. Visiblement très touché, il a attrapé sa veste et est directement reparti dans les catacombes du stade, sans aller s'asseoir sur le banc, ce qui n'a fait qu'accentuer la bronca.

La fracture s'agrandit

La tête de Turc était toute trouvée. Cela a peiné Gary Neville, qui commentait la rencontre sur Sky Sports : "C'est toujours un être humain, non ? D'accord, il a coûté beaucoup d'argent et il n'a pas bien joué, mais tous les joueurs de United sont mauvais. Je viens à Old Trafford depuis 43 ans, j'ai rarement vu ça" s'est désolé l'icône des Red Devils.

Ruben Amorim ne lui en tiendra pas rigueur non plus : "Il faut penser à l'équipe, et parfois au joueur aussi, car le joueur a souffert. J'avais le sentiment que l'équipe souffrait aussi et que nous avions besoin d'un milieu de terrain supplémentaire, c'est tout" a déclaré l'entraîneur, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Le Portugais prône le dialogue : "Ce n'était pas facile pour moi de faire ça et j'en parlerai à Josh', mais je dois toujours penser à l'équipe. Je n’ai aucun problème à ce qu’il aille d’abord aux vestiaires, je l’ai compris. "Josh" est un bon garçon, nous le soutiendrons". Et dire que Zirkzee avait commencé son passage chez les Red Devils comme dans un rêve en offrant la victoire aux siens pour ses toutes premières minutes sous son nouveau maillot lors du match inaugural de la saison...