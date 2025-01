Peu convaincant en Jupiler Pro League, ce grand talent va devoir trouver une porte de sortie cet hiver

Gabriel Slonina était passé en prêt à l'AS Eupen, mais n'avait pas vraiment convaincu en Pro League. De nouveau prêté, cette fois en Championship, il revient à Chelsea cet hiver.

Gabriel Slonina (20 ans) était arrivé à Chelsea en 2022 entouré d'énormes attentes : les Blues avaient offert plus de 9 millions d'euros au Chicago Fire pour ce jeune portier américano-polonais présenté comme l'un des plus grands talents du monde à son poste.

Dans la foulée, après un prêt dans son club formateur, Slonina avait évolué en Pro League la saison passée, prêté à l'AS Eupen. Il disputera 34 matchs pour les Pandas, qui finiront relégués en Challenger Pro League, et malgré quelques belles performances, il n'aura pas vraiment convaincu les observateurs belges.

Cette saison, Slonina était à nouveau prêté, direction Barnsley et la Championship. Titulaire à son arrivée, il s'est cependant blessé au doigt en octobre dernier, et n'est plus apparu depuis. Barnsley a donc rompu son prêt, et le portier américain (devenu international en 2023) est rentré à Chelsea.

Malgré son potentiel, les Blues ont peut-être tourné la page concernant Slonina, ayant notamment transféré Mike Penders pour 20 millions d'euros l'été dernier. Mais le jeune portier est sous contrat jusqu'en 2028, et aura donc encore des opportunités de convaincre en prêt.

On s'attend donc à ce que Slonina trouve une solution cet hiver pour se relancer et, peut-être, trouver un port d'attache afin d'enfin lancer sa jeune et prometteuse carrière.