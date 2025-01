🎥 Tremblement de terre à Liverpool : le meilleur joueur des Reds annonce qu'il s'en ira au terme de la saison !

Il a mis fin à une partie des rumeurs dans un entretien exclusif réservé à Sky Sports. Mohamed Salah dispute sa dernière saison sous les couleurs de Liverpool !

En 2017, Mohamed Salah débarquait à Liverpool en provenance de l'AS Rome et devenait la recrue la plus chère de l'histoire des Reds. La suite appartient à l'histoire.

L'Égyptien a vécu un réel conte de fées à Anfield, majoritairement sous les ordres de Jürgen Klopp. Mohamed Salah a remporté tous les trophées collectifs possibles et a terminé meilleur buteur du championnat d'Angleterre à trois reprises.

Mais voilà. Alors qu'il a 32 ans et qu'il réalise une nouvelle saison tonitruante (17 buts et 13 passes décisives... en 18 matchs), l'ailier droit sera en fin de contrat au mois de juin, et n'a pas encore été renouvelé. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs vont bon train dans la presse anglaise.

Mohamed Salah dispute sa dernière saison à Liverpool !

D'autant qu'en coulisses, une autre puissance européenne surveille la situation de très près. Le Paris Saint-Germain, qui serait prêt à offrir un contrat extraordinaire au pharaon (lire ici).

Alors qu'il est, depuis le premier janvier, libre de négocier avec le club de son choix, Mohamed Salah a lâché une véritable bombe dans un entretien exclusif réservé à Sky Sports. Il quittera Liverpool au terme de la saison ! "Ce sont mes six derniers mois avec ce club. Il n'y a eu aucun progrès à propos d'une prolongation de contrat, on est même très loin de ça. Maintenant, je vais juste attendre et voir ce qu'il va se passer."