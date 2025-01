Thorsten Fink met toute la pression en Venise du Nord pour entamer 2025 : "Le Club de Bruges doit être champion ! Nous, on aimerait l'être"

Thorsten Fink ne veut pas encore entendre parler de titre, au Racing Genk. Le T1 continue de prendre semaine après semaine, et a mis la pression sur son plus proche poursuivant : le Club de Bruges.

Le Racing Genk entame 2025 à la première place en Jupiler Pro League avec une petite longueur d'avance sur le Club de Bruges. Dans un entretien accordé au diffuseur DAZN, Thorsten Fink a évoqué cette situation au classement et les ambitions limbourgeoises.

"Le Club de Bruges voulait finir l'année en tête, mais ce n'est pas le cas. On doit désormais tenter de creuser l'écart avec nos poursuivants pour être en bonne position au début des Play-Offs par rapport au troisième, au quatrième et au cinquième. Ce serait génial d'avoir cinq ou six points d'avance. C'est mon objectif et on verra bien s'il y a un duel avec Bruges pour le titre."

"Avant la saison, on a tout planifié. J'ai demandé au club quel était leur objectif, ils m'ont répondu le top 4, l'Europe et du beau jeu pour que les supporters soient contents. On y parvient, jusqu'à présent."

Thorsten Fink met la pression du titre sur le Club de Bruges

C'est donc sans pression que le Racing Genk va entamer la seconde partie de saison. Les Limbourgeois ne veulent pas s'enflammer.

"Pour moi, c'est toujours un problème de dire qu'on veut être premiers, ce n'est pas notre objectif. Prenons les semaines les unes après les autres, continuons à bien jouer et à nous positionner pour l'Europe. Quel ticket, on verra bien", a enchaîné Thorsten Fink, avant de remettre un dernier petit coup de pression sur les Blauw & Zwart.

"Je le dis : le Club de Bruges doit être champion. Nous, on aimerait l'être", a conclu le T1.