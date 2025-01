Une grosse erreur pour ses débuts avec les Diables, mais pas question d'abandonner pour autant

L'année 2024 restera inoubliable pour Matte Smets : il a eu l'occasion de faire ses grands débuts en équipe nationale. Malheureusement pour lui, il s'est troué et a précipité la défaite contre Israël.

Matte Smets est actuellement en stage avec le reste de ses coéquipiers près de Benidorm, le Racing Genk étant l'un des rares clubs belges à avoir opté pour une mise au vert cet hiver. De quoi préparer au mieux une année 2025 qui pourrait être celle de la confirmation pour Smets.

L'année 2024 a été celle de l'explosion : un transfert à Genk où il est devenu titulaire indiscutable, et surtout une sélection par Domenico Tedesco... qui ne s'est pas passée comme prévu. "Je suis satisfait de l'année passée, même si je sais qu'il y a encore place pour l'amélioration", reconnaît Matte Smets dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Pas question, cependant, de se laisser abattre par l'erreur commise lors de sa première cap en équipe nationale. Smets n'a que 21 ans (qu'il fête d'ailleurs ce samedi !) et garde la tête sur les épaules : "Les petites imperfections font partie du processus de progression, c'est important de pouvoir tourner le bouton", estime-t-il.

Smets de retour chez les Diables en mars ?

"On m'a toujours appris, chez moi, à rester calme. Et au fil des années, on apprend à gérer des situations compliquées, même si ça demande beaucoup de concentration. Mais si vous pouvez garder les pieds sur terre et travailler dur, vous pouvez rêver à une belle carrière", résume Smets avec maturité.

Maturité et ambition, car le néo-Diable Rouge veut rester dans le groupe : "Je vais tout faire pour être appelé à nouveau en mars, lorsque la prochaine sélection sera annoncée", assure-t-il. Au vu de la situation de certains de ses concurrents (Faes sur le banc, De Winter à peine revenu de blessure...), Matte Smets a raison d'espérer.