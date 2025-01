📷 Nouvelles peu rassurantes pour Jan Vertonghen, de sortie ce dimanche malgré sa nouvelle blessure à la cheville

Le retour de Jan Vertonghen à Anderlecht a, à nouveau, été repoussé à cause d'une nouvelle blessure. Alors qu'il avait mis fin à ses problèmes aux tendons d'Achille, voilà que le capitaine des Mauves s'est blessé à la cheville lors du premier entraînement de l'année.

Le recordman belge de sélections en équipe nationale ne voulait pas faire la saison de trop, mais semble pourtant en plein de temps. Il n'a pu disputer que les deux premiers matchs de la saison et est absent depuis mi-août.

Jan Vertonghen est en béquilles après sa nouvelle blessure

Une blessure contraignante, qui n'a pas empêché l'ancien Diable Rouge de se présenter lors du Final 4 du nouvel événement de football 'Masters of Madness', qu'il a lui-même mis en place en compagnie de Dries Mertens.

Un événement lors duquel il est apparu avec des béquilles, ce dimanche. Une photo de Vertonghen, aux côtés du présentateur Erik Van Looy... qui est aussi en béquilles a été postée sur les réseaux sociaux.

Le retour à la compétition du défenseur de 37 ans devient de plus en plus incertain, alors que l'intensité des rencontres va augmenter au fur et à mesure que la fin de la saison et les matchs couperets approchent.