Didier Lamkel Zé est de retour, Mazzù commente son arrivée à Saint-Trond

Didier Lamkel Zé est un Canari. L'ancien de l'Antwerp a signé à STVV, où Felice Mazzù a commenté son arrivée.

Voilà d'ores et déjà l'une des attractions de la seconde moitié de saison : Didier Lamkel Zé est de retour en Jupiler Pro League. L'ancien ailier de l'Antwerp, libéré par le Fatih Karagümrük après 3 buts et 3 passes décisives en 10 matchs cette saison, s'est engagé libre pour les 6 prochains mois à Saint-Trond, avec option pour une saison de plus.

STVV, qui manquait de force de frappe offensive ces derniers mois, espère pouvoir compter sur le meilleur Lamkel Zé, celui qui faisait partie des joueurs les plus à part du championnat sous les couleurs de l'Antwerp. Pour cela, il faudra que Felice Mazzù et lui soient sur la même longueur d'ondes.

Interrogé par Sporza, Mazzù semble enthousiaste à l'idée de travailler avec le Camerounais. "C'est un joueur de qualité, je suis d'accord avec vous, je l'ai vu jouer dans d'autres équipes et j'ai bien pu le constater", sourit l'entraîneur des Canaris.

"Maintenant, est-ce que c'est un joueur spécial, je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais cotoyé, je n'ai jamais parlé avec lui avant de le rencontrer il y a quelques jours et je n'ai jamais travaillé avec lui", temporise Felice Mazzù. "Je préfère ne pas tirer de conclusions et ne pas répéter ce que les médias ou les autres personnes disent, on verra bien".

Didier Lamkel Zé reçoit en tout cas là une nouvelle opportunité de prouver toute sa qualité, lui qui avait inscrit 21 buts et donné 12 passes décisives avec l'Antwerp en 88 rencontres disputées. Son prêt à Courtrai avait été moins bon (10 matchs, un but, 2 assists).