🎥 Il a vraiment tout donné : Sergio Conceiçao a dû être... soigné par le staff médical de l'AC Milan après la victoire en Supercoupe d'Italie

On dit toujours que ce genre de blessures fait plus mal le lendemain, lorsque la zone du corps est refroidie. Sergio Conceiçao doit donc "le sentir passer", ce mardi.

En effet, l'entraîneur portugais s'est blessé lors des célébrations suivant la victoire de l'AC Milan en Supercoupe d'Italie face à l'Inter.

Selon toute vraisemblance, l'ancien coach du FC Porto aurait même dû recevoir quelques soins, à la cheville droite, venus du staff médical des Rossoneri.

Une petite blessure qui n'a pas empêché Sergio Conceiçao de réaliser sa traditionnelle célébration d'après-trophée dans le vestiaire, cigare au bec (lire ici).

De retour en Italie, l'AC Milan affrontera Cagliari, samedi, dans le but de revenir sur les équipes de tête, en Série A.

🔴⚫️ Conceicao spilling blood for this Milan.



Getting medical treatment with his players cheering him on @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/z9xVknI8za