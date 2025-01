La légende de la Juventus Pavel Nedved retrouve un club et s'offre un nouveau défi surprenant

En tant que joueur, Pavel Nedved est une véritable légende de la Juventus, ayant disputé près de 350 matchs pour le compte de la Vieille Dame. Il a aussi pris part à plus de 200 rencontres sous les couleurs de la Lazio Rome.

A la fin de sa carrière, le Tchèque aujourd'hui âgé de 52 ans est resté dans l'organigramme de la Juve. D'abord en tant que membre du conseil, puis en qualité de vice-président, de 2015 à 2022.

Une période plus difficile pour le club de Turin, qui avait mené au départ de Pavel Nedved en fin d'année civile. Il n'avait, depuis, pas retrouvé de nouveau club.

Ce serait désormais chose faite, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano. En effet, l'ancien ailier gauche deviendrait le nouveau directeur sportif d'Al-Shabab, en Arabie Saoudite.

La légende de la Série A y rencontrerait un (ancien) Diable Rouge, Yannick Carrasco, sous contrat avec le club jusqu'en juin 2027.

🚨🇸🇦 Pavel Nedved, set to become new director of Al Shabab in Saudi Pro League. pic.twitter.com/CMHkFGGu1V