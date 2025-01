Des dettes par-dessus la tête, mais un nouveau transfert très coûteux... et surpayé dans ce club de Challenger Pro League

Endetté jusqu'au cou, le SK Lommel vient tout de même de s'offrir un jeune ailier droit colombien de 18 ans, John Edwin Montaño, acheté... 2.5 millions d'euros.

En Challenger Pro League, la situation financière du SK Lommel est critique. Le club est endetté à hauteur de 44 millions d'euros et ne participe pas à la course à la montée, ce qui était pourtant l'objectif de base. Néanmoins, le club limbourgeois vient de signer un jeune joueur très prometteur... mais aussi très cher, et surpayé.

En effet, le club a annoncé l'arrivée de John Edwin Montaño, jeune ailier droit colombien de 18 ans, participant actuellement au Sudamericano U20 au Venezuela, ce qui retarde son arrivée en Belgique. Lommel a déboursé... 2.5 millions d'euros pour un joueur estimé à 800.000€, sur Transfermarkt.

Son arrivée s'inscrit dans la stratégie du City Football Group d'attirer et de former de jeunes talents prometteurs dans les différents clubs affiliées. John Edwin Montaño pourrait donc représenter une plus-value future pour le club, même si très peu de joueurs de Challenger Pro League quittent le championnat pour un montant aussi élevé.

Dans le même temps, Steve Bould, l'entraîneur sur la sellette de Lommel, reste en poste pour le moment. Après une maigre série de 1 point sur 15 pendant les fêtes, sa position semblait précaire, mais le Britannique sera bien assis sur le banc ce vendredi contre les Francs Borains.

Le directeur sportif James McCarron reste également actif au Stade du Souverain, malgré les critiques à son égard. La confiance venant de Manchester reste grande, mais ce crédit n'est pas illimité.