La RDC en route pour la Coupe du Monde 2026 ? Bushiri et les Léopards y croient

La République Démocratique du Congo ne veut pas laisser passer l'occasion : en 2026, jusqu'à 10 équipes africaines disputeront la Coupe du Monde. Les Léopards, qui n'ont plus disputé de phase finale depuis 1974, en rêvent, comme l'a confirmé Rocky Bushiri.

Rocky Bushiri s'est imposé depuis 2022 comme un pilier de l'équipe d'Hibernian, en D1 écossaise. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec lui (lire ici) à ce sujet, mais avons bien sûr aussi évoqué l'une des plus grandes fiertés de l'ex-Ostendais : sa présence fréquente dans le groupe des Léopards du Congo.

En 2024, Bushiri a ainsi été rappelé par Sébastien Desabre lors de presque chaque trêve internationale (à l'exception d'octobre), même s'il n'a joué que 90 minutes le 10 janvier 2024 contre le Burkina Faso en amical. "Bien sûr, l'objectif est toujours de jouer plus", concède le défenseur d'Hibernian.

"Mais il ne faut pas griller les étapes. On est en train de construire quelque chose de beau avec la RDC et je fais partie du projet, c'est déjà bien", relativise-t-il ensuite. Les Léopards ont en effet vécu une fantastique épopée en février dernier, décrochant la 4e place à la Coupe d'Afrique des Nations, leur meilleur résultat depuis 2015.

Mbemba, un exemple en RDC

"La CAN, c'est la plus belle expérience footballistique de ma vie, et ce alors que je n'y ai pas joué une minute", nous affirme Rocky Bushiri. "C'était fantastique de faire partie de ça. Bien sûr, j'aurais aimé jouer, car toute ma famille avait fait le déplacement pour la petite finale et le coach a fait tourner. J'aurais aimé créer des souvenirs à mes proches".

Mais Bushiri fait face à beaucoup de concurrence en défense centrale, notamment l'ancien de l'Antwerp Dylan Batubinsika et, bien sûr, l'un des patrons de la sélection, Chancel Mbemba. "Je ne dirais pas que c'est un mentor mais Chancel Mbemba m'aide beaucoup. Il sait ce qu'il a apporté à la RDC mais sait aussi qu'il ne sera pas éternel, et a donc pour but de former la relève".

Au sein du groupe, Bushiri est naturellement assez proche des autres Belgo-Congolais, tels que Joris Kayembe ou Noah Sadiki, mais pas seulement. "Nous sommes peut-être plus proches mais c'est aussi parce que nos familles se connaissent", pointe-t-il. "En réalité, au Congo, c'est tout le groupe qui est soudé. C'est nécessaire car nous avons de la qualité mais pas une superstar à la Mohamed Salah, tout le monde doit donc être au top pour obtenir des résultats".

Rocky Bushiri rêve du Mondial avec les Léopards

Et ces résultats, en 2025, doivent mener à un objectif primordial : le Mondial 2026. "Je pense que nous avons les qualités pour y parvenir, tout à fait. C'est aussi le mérite du coach d'avoir construit un groupe aussi solide, aussi uni", conclut Rocky Bushiri, qui espère bien voir son compteur de caps monter plus haut que 2.

Cela commencera peut-être en mars, avec deux matchs importants contre le Soudan du Sud et la Mauritanie en qualifications pour la Coupe du Monde. La RDC est actuellement 3e de sa poule derrière le surprenant Soudan et le Sénégal. Les premiers de chaque groupe se qualifient directement, les 4 meilleurs deuxièmes se disputent les derniers tickets.