Le club d'un Diable Rouge se met dans la course pour Joel Ordonez, qui rapportera très gros à Bruges

Il est presque certain que Joel Ordonez va quitter le Club de Bruges. Pas maintenant, mais bien cet été. Dans cette optique, plusieurs cadors européens se sont déjà penchés sur le dossier, et un nouveau candidat vient de les rejoindre.

Arrivé en provenance d'Équateur à l'été 2022 pour près de quatre millions d'euros, Joel Ordonez représentait un gros pari de la direction du Club de Bruges. Mais elle ne s'est pas trompée. Le défenseur central s'est imposé au sein de l'équipe première et a impressionné, à tel point que plusieurs écuries anglaises s'intéressent à lui.

Déjà cité sur le départ en été, Ordonez devrait bien quitter le Club de Bruges. Pas cet hiver, mais plutôt en fin de saison. Dans cette optique, le journaliste italien Alfredo Pedulla a révélé qu'une nouvelle puissance européenne s'intéressait à lui : l'Atalanta, dans la course au titre en Série A et dernier vainqueur de l'Europa League.

Les prétendants se multiplient pour Joel Ordonez, qui ne devrait pas quitter Bruges avant l'été

Connu pour sa force physique, sa vitesse et son excellent sens du jeu, Joel Ordonez est une option jeune et attrayante pour les cadors européens. Ces dernières années, l'Atalanta a souvent recruté des jeunes talents aux quatre coins du continent, et l'arrivée de l'arrière central du Club de Bruges viendrait perpétuer cette tradition.

Selon plusieurs sources, la valeur marchande de Joel Ordonez serait estimée à vingt millions d'euros. Un prix sous lequel le club de la Venise du Nord ne compte pas descendre pour vendre son joueur.

Cependant, l'Atalanta, comme les autres prétendants, semble ne pas vouloir se précipiter. Le club de Bergame et de Charles De Ketelaere garde ses options ouvertes et semble plutôt viser un transfert cet été, lorsque le marché sera moins frénétique et offrira plus de place à de la stratégie pour conclure des accords.