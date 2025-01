On connait la durée de la nouvelle absence de Jan Vertonghen à Anderlecht... et elle est longue !

Victime d'une entorse à la cheville lors du premier entraînement d'Anderlecht en 2025, Jan Vertonghen manquera entre six et huit semaines de compétition. Il pourrait ne pas revenir avant les Champions Play-Offs.

C'est un véritable coup dur pour Anderlecht. Alors que Zanka est en route vers les États-Unis, Jan Vertonghen s'est à nouveau blessé lors du premier entraînement collectif des Mauves en 2025. Le défenseur central est victime d'une entorse à la cheville.

Une situation qui pousse Olivier Renard à mettre le poste de défenseur central comme prioritaire dans les recherches hivernales. Seul Jan-Carlo Simic fait office de titulaire potentiel et disponible.

D'autant que le recordman de sélections avec les Diables ne fera pas son retour tout de suite à l'entraînement. Selon les dires de David Hubert en conférence de presse, il manquera entre six et huit semaines de compétition.

Vertonghen ne pourrait revenir qu'en Play-Offs !

En prenant en compte le fait qu'Anderlecht ne prendra pas de risque lors de son retour pour éviter qu'il ait déjà joué le dernier match de sa carrière, cela signifie que Jan Vertonghen pourrait ne pas revenir avant la fin de la phase classique, que le RSCA achèvera avec la réception du Cercle, le 16 mars.

Entre-temps, Anderlecht se déplacera au Beerschot, ce jeudi en Coupe de Belgique, recevra Bruges et ira à Courtrai avant de terminer sa phase de ligue européenne, à Plzen et contre Hoffenheim. Plus que jamais, le temps presse pour Olivier Renard, qui doit absolument trouver quelqu'un à qui associer Simic.