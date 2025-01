Un Diable Rouge pourrait rejoindre Charles De Ketelaere à l'Atalanta !

Dans la course au titre en Série A et dernière gagnante de l'Europa League, l'Atalanta Bergame est en train de changer de dimension, avec Charles De Ketelaere en chef d'orchestre. Le médian offensif belge pourrait être rejoint, cet hiver, par un autre Diable Rouge.

C'est plus qu'une belle période pour l'Atalanta, qui confirme progressivement son arrivée au sommet du football italien. Le club de Bergame est plus que jamais dans la lutte pour le titre, a remporté la dernière Europa League et se porte assez bien en Ligue des Champions, avec une 13e place actuelle.

La Dea est au sommet de son art, grâce, entre autres, à un Charles De Ketelaere taille patron, qui réalise la plus belle saison de sa jeune carrière et qui est décrit, dans la botte, comme l'un des meilleurs joueurs du championnat.

Ambitieuse, l'Atalanta ne compte pas s'arrêter là et espère remporter le premier titre de championne d'Italie de son histoire, elle qui a terminé troisième des éditions 2019, 2020 et 2021 et qui a remporté la Coppa Italia à une seule reprise, en 1963.

L'Atalanta voudrait recruter Arne Engels !

Pour ce faire, c'est un autre Diable Rouge qui est ciblé pour renforcer le milieu de terrain. Selon les informations du populaire journaliste italien Alfredo Pedullà, Arne Engels, qui a récemment vécu une sacrée mésaventure lors de l'Old Firm, en Écosse, serait vu comme un renfort très intéressant.

Auteur de quatre buts en 17 matchs avec le Celtic, largement leader de la Premiership écossaise, le joueur de 21 ans formé au Club de Bruges et encore sous contrat jusqu'en 2028 était presque directement devenu titulaire sous les couleurs d'Augsburg, en Bundesliga, à son arrivée depuis le Club NXT. Sa valeur est estimée à 11 millions d'euros.