Une légende néerlandaise prend les rênes d'une sélection nationale et vise la Coupe du Monde 2026 !

Entraîneur adjoint depuis 2008 et coach principal depuis 2015, Patrick Kluivert devient le nouveau sélectionneur de l'Indonésie. Il vise une qualification à la Coupe du Monde 2026.

Véritable légende du football néerlandais, évidemment passée par l'Ajax Amsterdam, mais aussi l'AC Milan et le FC Barcelone, Patrick Kluivert a commencé sa carrière d'entraîneur adjoint en 2008, à l'AZ Alkmaar, en tant que coach des attaquants.

Progressivement, l'ancien buteur de 48 ans a pris de l'expérience dans son nouveau métier, jusqu'à devenir le sélectionneur de Curaçao, en 2015. Un poste qu'il a toutefois occupé moins de dix matchs.

Revenu en Europe comme directeur sportif du PSG, puis directeur du centre de formation du Barça, le Néerlandais, qui avait repris les rênes de Curaçao dans un rôle d'intérimaire, était ensuite parti sur le banc de l'Adana Demirspor à l'été 2023 pour vivre une première expérience en tant qu'entraîneur principal d'un club. Elle aura duré vingt matchs, cinq mois.

Libre depuis décembre 2023, Patrick Kluivert vient de se retrouver un nouveau défi, et quitte à nouveau l'Europe. Il devient le nouveau sélectionneur de l'Indonésie, où il a signé un contrat de deux ans. Ambitieuse, la sélection vise une qualification pour la Coupe du Monde 2026.

"La naturalisation des joueurs européens a donné à l'équipe indonésienne un regain de qualité, et de nombreux joueurs néerlando-indonésiens font désormais partie de la sélection", a-t-il déclaré. Avec, dans ses rangs, Sandy Walsh (Malines), et Jaïro Riedewald (Antwerp), qui va prochainement être naturalisé, l'Indonésie est l'actuelle 3e du groupe de qualification asiatique, loin derrière le Japon, à un point de l'Australie et à égalité avec l'Arabie Saoudite, Bahreïn et la Chine. Les deux premiers seront directement qualifiés pour le Mondial, les troisième et quatrième iront au barrage.