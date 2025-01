Cité en Arabie Saoudite l'été passé, un Diable Rouge aurait refusé une prolongation de contrat !

Leandro Trossard va-t-il bientôt quitter Arsenal ? Cité en Arabie Saoudite l'été dernier, le Diable Rouge aurait refusé une prolongation de contrat.

Où s'écrira l'avenir de Leandro Trossard ? Le Belge de 30 ans arrive en fin de contrat en juin 2026, mais avait été cité l'été dernier du côté de l'Arabie Saoudite : le club d'Al-Ittihad aurait à l'époque proposé 40 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Une offre alors refusée, mais les choses pourraient changer. En effet, le site spécialisé Footballtransfers relate que Trossard aurait refusé récemment une offre de prolongation de contrat (d'un an + une année supplémentaire de la part d'Arsenal. Trossard n'a pas un rôle aussi important qu'il l'aurait espéré sous Mikel Arteta, lui qui n'a été titularisé que 12 fois sur 20 en championnat cette saison.

Arsenal a encore de la marge dans ce dossier, car Trossard ne sera pas gratuit en fin de saison. Mais l'ailier belge a vu sa valeur passer de 35 à 30 millions d'euros lors de la dernière réévaluation sur Transfermarkt, et cela pourrait continuer à dégringoler au fur et à mesure que sa fin de contrat se rapproche et qu'il prend de l'âge.

Autant dire que la prochaine offre lucrative venue du Golfe pourrait cette fois être étudiée avec sérieux, cet hiver ou l'été prochain. Reste à voir ce qu'en pense Trossard, qui est un joueur important des Diables Rouges et sait que la Coupe du Monde 2026 arrive à grands pas.

En seconde partie de saison, Leandro Trossard est cependant promis à plus de temps de jeu, Bukayo Saka ayant récemment subi une blessure qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs mois. Il sera peut-être toujours de temps de discuter d'une prolongation l'été prochain...