Chacun son tour : après Anderlecht, c'est à l'Union d'activer la filière danoise

L'Union prospecte elle aussi au Danemark. Le club lorgne sur Tammer Bany.

L'été dernier, l'Union Saint-Gilloise a déboursé deux millions pour Mohamed Fuseini, qui s'était illustré dans le club danois du FC Randers. Si l'attaquant peine encore à s'imposer comme titulaire dans la durée, son explosivité en fait un joueur intéressant du noyau.

Si bien que six mois plus tard, les dirigeants unioniste réactivent la filière danoise, plus particulièrement celle du FC Randers. Les Bruxellois en pincent pour un autre attaquant de l'équipe.

La Superliga danoise, un championnat à explorer

Le média local Tipsbladet relate que c'est désormais Tammer Bany qui est dans le viseur de l'Union. Le buteur de 21 ans est arrivé au FC Randers il y a un an en provenance de B.93, le club de deuxième division qui a formé Zanka.

Bany s'est rapidement illustré comme titulaire, d'abord seul devant, puis associé avec Fuseini au moment où ce dernier a explosé en fin de saison. Mais il s'est ensuite blessé à la cheville, avant de revenir dans l'équipe cette saison, finissant même le championnat en force pour aider son équipe à accrocher la troisième place.

Selon Tipsbladet, l'Union est déjà passé à l'action avec une offre évaluée à 1,3 million pour le joueur, arrivé pour dix fois moins il y a un an et sous contrat jusqu'en 2027.