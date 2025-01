Un ancien chouchou de Sclessin se souvient de son arrivée...forcée au Standard : "Quand je vois que j'ai 17 appels manqués..."

La période des transferts donne parfois lieu à des scénes étonnantes. Mathieu Dossevi raconte celle qui a conduit à son arrivée au Standard.

En France, la Ligue 1 reste choquée par le non-transfert de Pau Lopez à Lens. Alors que le gardien avait déjà pris la pose pour ce qu'il pensait être ses nouvelles couleurs, l'opération a capoté au dernier moment dans des conditions assez surréalistes.

L'Équipe a donc invité ses consultants à balancer quelques anecdotes croustillantes de leur carrière concernant le mercato. Celle de Mathieu Dossevi concerne son arrivée au Standard. L'ancien ailier franco-togolais avait été prêté par l'Olympiakos à l'été 2015, avant d'être définitivement acheté par les Rouches.

Sauf que son arrivée n'était pas du tout au programme. Dossevi a pris connaissance de la situation à la descente d'un avion pour rejoindre l'équipe nationale. "Quand je rallume mon téléphone, je vois que j'ai 17 appels en absence de mon agent. Je le rappelle et il me dit que je dois partir car le club ne voulait pas que je reste" se souvient-il.

Un mal pour un bien

Ce n'est pas au goût du joueur : "Je lui dis alors que je vais rester car je me dis que je vais me battre et qu'ils auront besoin de moi, à un moment donné. Mon agent rappelle le club qui lui dit que je serai à la cave si je reste. En Grèce, quand tu es dans ce genre de situation, tu ne dois plus avoir de contact avec tes coéquipiers".

Mathieu Dossevi a bien dû se faire une raison : "J'ai alors accepté de partir et mon agent a activé ses réseaux. J'ai donc signé au Standard et ce fût l'une de mes meilleures expériences. Finalement, c'était un mal pour un bien". Trois ans et 65 matchs pour les Rouches plus tard, Dossevi n'a donc pas regretté son passage à Sclessin.