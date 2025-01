"C'est tout ce que je demande" : le message fort du capitaine carolo aux supporters après l'interruption fatale à l'équipe

La défaite face à l'Union fait mal à Charleroi. Adem Zorgane ne s'explique pas l'interruption des supporters.

Il ne faut avoir passé ses diplômes d'entraîneurs pour constater que l'interruption d'un quart d'heure suite à la deuxième salve de jets de fumigènes carolos de la soirée a été le tournant du match. Dominateurs en première mi-temps, les Zèbres n'étaient plus que l'ombre d'eux-même après cette deuxième reprise, en début de deuxième mi-temps.

L'Union en a profité pour planter deux buts en cinq minutes dans un Mambourg abasourdi. A l'image d'une partie des supporters carolos, le capitaine Adem Zorgane ne comprend pas le deuxième craquage de la T4.

"Ca a donné de la fraicheur à l’Union. Je suis rentré dans le vestiaire avec le groupe et je peux vous dire qu'on était tous frustrés. On veut gagner ce match, on est bien dedans. Ils ont égalisé dans les dix minutes qui suivent" commence-t-il au micro de DAZN.

Les jambes coupées

Le milieu de terrain ne remet pas tout sur le dos des supporters mais regrette le déroulement de la soirée : "On fait des erreurs individuelles. Mais dans le foot, les erreurs individuelles, ca vient d’un manque de concentration. Les 15 minutes d’arrêt ont fait mal. On est une jeune équipe. L’Union a de l’expérience, elle joue l'Europa League et a profité de tout ça".

"On n’a pas compris comment on encaisse ces deux buts. On se disait qu’on avait commis assez d’erreurs l’année passé, que c’était tout pour 2025 et ca recommence. On doit arrêter ce genre de conneries" poursuit Zorgane.

Le capitaine des Zèbres conclut avec un message aux supporters : "Il faut laisser les joueurs jouer. Si on gagne, on gagne ; si on perd, c’est que l’équipe adverse était plus forte. C’est tout ce que je demande".