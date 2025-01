Rik De Mil est resté diplomate mais lui aussi avait un message pour les ultras carolos

Après la défaite de Charleroi face à l'Union Saint-Gilloise, on a beaucoup parlé du rôle qu'a pu jouer l'interruption du match par les Storm Ultras. Rik De Mil n'est pas du genre à s'en prendre à son public mais avait tout de même un message à faire passer.

On le sait, Rik De Mil est un gentleman et un diplomate. Ce n'est clairement pas son genre d'aller au conflit avec un public qu'il apprécie et qui le lui rend bien. Mais c'est aussi parce qu'il est un gentleman qu'il n'était pas ravi après la rencontre face à l'Union.

"Je tiens tout d'abord à m'excuser au nom du club. Ce qu'on a vu là, ce ne sont pas mes valeurs, ça ne donne pas une bonne image du football et de Charleroi", a commencé l'entraîneur du Sporting Charleroi, qui ne niait pas non plus l'impact que cet arrêt avait pu avoir sur ses joueurs.

"Ils étaient très frustrés car ce n'était pas la première fois, ceux qui sont ici depuis longtemps ont déjà vécu ça. Les joueurs travaillent toute la semaine, étaient bien dans le match... Certains ont même craint qu'une troisième interruption ait lieu, ce qui signifiait l'arrêt du match" soulignait De Mil, qui refusait toutefois d'en faire une excuse.

"C'est quelque chose que nous aurions dû mieux gérer. Bien sûr, c'est dommage que ce soit nos propres supporters qui causent cet arrêt, mais en football, il se passe toujours quelque chose", pointe-t-il. "Un carton rouge, une décision arbitrale, un changement adverse... Mentalement, c'est important pour une équipe de savoir gérer ça".

Un message qui n'est pas bien différent de celui des Storm Ultras qui pointaient du doigt le fait que les erreurs techniques des joueurs ne pouvaient pas totalement être mises sur le dos de l'arrêt de la rencontre (lire ici).