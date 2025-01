Thorsten Fink a un message pour le (nouveau) sélectionneur : "Il mérite toujours une place chez les Diables Rouges"

Genk a battu OHL en étant réduit à 10 pendant la presque intégralité de la rencontre. "Une excellente performance d'équipe", a déclaré l'entraîneur Thorsten Fink, qui a également tenu à mettre en avant quelques performances individuelles.

“Battre un adversaire aussi fort dans ces circonstances est vraiment très impressionnant", a entamé Fink lors de sa conférence de presse. Matte Smets a mis son équipe en difficulté en écopant d'un carton rouge précoce, mais Genk n'en a pas été perturbé.

“Je n'ai pas encore regardé les images", a-t-il dit. Pourtant, il a choisi de sacrifier non pas un attaquant, mais un milieu de terrain pour le remplaçant de Smets, Carlos Cuesta. “Nous jouions à domicile, et je voulais que l'équipe ressente que nous devions montrer du courage. Nous avons bien géré le match et avons souvent fait les bons choix.”

L'équipe n'a d'ailleurs pas seulement joué défensif, a souligné Fink. “Nous avons même exercé une bonne pression pendant le premier quart d'heure après la pause. Ce n'est pas évident avec un homme en moins, mais cela montre notre mentalité et notre audace", a-t-il déclaré. L'équilibre entre la défense et l'attaque dans ces circonstances a particulièrement impressionné.

Selon Fink, certains joueurs se sont particulièrement démarqués. Le gardien Mike Penders a été l'un des meilleurs. “Il jouera également à Bruges, ensuite nous verrons qui deviendra notre premier gardien de but", a expliqué l'entraîneur.

Bryan Heynen a également été félicité. “Bryan est toujours important, mais aujourd'hui il s'est démarqué avec ou sans ballon. Il mérite toujours une place dans votre équipe nationale.”