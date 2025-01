La preuve qu'Anderlecht tient un talent à part : l'OM veut intégrer une clause spéciale dans son contrat

Enzo Sternal devrait rejoindre le RSC Anderlecht durant ce mercato hivernal. Une grosse surprise, car il s'agit de l'un des plus grands talents de l'Olympique de Marseille... qui va donc prendre des mesures.

Surprise en France ce week-end : Enzo Sternal, grand talent de 17 ans qui avait prolongé jusqu'en 2027 à Marseille en août dernier, va finalement quitter le club direction Anderlecht. Un gros coup de la part du Sporting : comme nous vous l'expliquions hier, Sternal est considéré comme l'une des pépites de l'OM (lire ici).

L'ailier marseillais aurait été déçu de son temps de jeu, mais tout le monde est bien conscient sur la Canebière que Sternal est un énorme talent. S'il explose en Jupiler Pro League, les regrets risquent d'être énormes. Selon Foot Mercato, l'Olympique de Marseille aurait prévu le coup.

Ainsi, une clause spéciale serait intégrée lors du transfert d'Enzo Sternal (dont on ignore encore le montant) vers Anderlecht : l'OM garderait une option de rachat prioritaire. Cela signifie que si le Français confirme tout son talent en Belgique, Marseille pourrait le rapatrier pour un certain montant, sans qu'Anderlecht puisse faire monter les enchères via d'autres clubs.

Une pratique commune, mais qui est généralement réservée aux plus grands talents. Le Real Madrid et le FC Barcelone, dont les centres de formation sont très performants mais qui ne peuvent pas offrir de temps de jeu à tous leurs jeunes, sont connus pour inclure très souvent ce type de clause.

L'OM disposerait aussi d'un pourcentage à la revente sur un futur transfert d'Enzo Sternal, s'il venait à signer pour un autre club. Actuellement, il est estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt : s'il se révèle au RSCA, les Mauves pourraient tout de même faire une belle plus-value.