Marc Wilmots a voulu attirer un joueur du Standard : "C'est un tout bon, on a mis notre maximum dessus"

Le Standard était un peu dans l'inconnu en attirant Andréas Hountondji en prêt en provenance de Burnley. Marc Wilmots se montre plus que rassurant à son sujet.

Contre Courtrai, Andréas Hountondji a disputé ses toutes premières minutes sous le maillot du Standard. Sclessin a pu applaudir pour la première fois l'attaquant prêté par Burnley. Ivan Leko s'est en tout cas montré ravi : vu les difficultés offensives de l'équipe, toute option supplémentaire est bonne à prendre.

Reste à savoir quelle version de l'international béninois attend l'entraîneur croate. La saison passée, Hountondji a cassé la baraque avec Rodez : ses 14 buts et 5 assists en Ligue 2 ont convaincu Burnley de déposer quatre millions pour le recruter cet été.

Schalke a tenté le coup

Mais le joueur de 22 ans a éprouvé toutes les peines du monde à s'imposer chez les Clarets (deux titularisations sous les ordres de Scott Parker). Sur le plateau de La Tribune, Marc Wilmots estime que le Standard a frappé un coup dans le mille. Il a en effet lui-même voulu attirer Hountondji à Schalke il y a quelques mois, quand il y officiait comme directeur sportif.

"On avait mis le maximum que l'on pouvait dessus : 2,5 millions. Il a des qualités extraordinaires : il a de la vitesse, il sait garder un ballon, il a un jeu de tête, c'est un excellent joueur" déclare l'ancien sélectionneur des Diables.

Pour Wilmots, le Standard fait de l'excellent travail compte tenu du faible budget à disposition : "Aller le chercher, chapeau. Avec pas grand chose, ils retirent le maximum. Je peux dire qu'Eckert et Zeqiri ont le feu au cul. Et puis il y a Szalai, international, pour six mois. Pour moi ce sont de très bonnes idées avec de la qualité, de la valeur".