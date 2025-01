Officiel : Dender réalise le transfert sortant le plus cher de son histoire

Jordy Soladio continue son tour du monde en ballon. L'attaquant de 26 ans a signé en Israël.

Avant de signer à Dender il y a un an et demi, Jordy Soladio avait déjà pas bourlingué. Formé à Louvain et à Malines, le joueur belgo-congolais avait transité par trois clubs luxembourgeois, l'équipe lettone de Liepaja, mais aussi le championnat vietnamien.

À Dender, Soladio était surtout vu comme un supersub par Timmy Simons à l'occasion de sa première saison, celle de la montée inespérée en D1A. Avec la concurrence de garçons comme Bruny Nsimba, Aurélien Scheidler et Mohamed Berte, son temps de jeu n'a pas décollé parmi l'élite.

En quatre titularisations, le Louvaniste n'a pas vraiment eu l'occasion de se mettre en valeur (un but tout de même, en tout début de saison contre La Gantoise). Absent du onze de base depuis le mois de septembre, il cherchait à changer de crèmerie cet hiver.

À la relance en Israël

C'est désormais officiel : Jordy Soladio quitte Dender, il a signé un contrat d'un an et demi au Maccabi Petah Tikva, actuel onzième du championnat israélien. L'opération rapporte 400 000 euros à la trésorerie flandrienne.

Cela en fait le transfert le plus cher de l'histoire du promu. On vous le concède, battre le record n'était pas très difficile. Dender n'avait en effet réalisé que cinq transferts sortants payants jusqu'ici. Le record (codétenu par Admir Aganovic (2009) et Dieter Vandendriessche (2007) pour les puristes) était de 100 000 euros.