Officiel : le Standard cède l'un de ses attaquants au RWDM

Soufiane Benjdida finira la saison au RWDM. Les Molenbeekois disposent d'une option d'achat.

Comme plusieurs autres jeunes du cru, Soufiane Benjdida a profité des circonstances pour passer des matchs de D1B avec le SL 16 aux projecteurs des rencontres de D1A sous le maillot du Standard.

Apprécié d'Ivan Leko, il a même enchaîné quatre titularisations en début de saison, avec notamment ce match référence (un but sur penalty et un magnifique assist pour Andi Zeqiri) à Dender.

Plus de temps de jeu au Stade Machtens

Mais la concurrence est de plus en plus forte en pointe de l'attaque. Andréas Hountondji a ainsi encore renforcé les Liégeois aux avant-postes cet hiver. Le Standard a donc consenti à prêter Benjdida.

Le Marocain de 23 ans finira la saison au RWDM, qui a négocié une option d'achat. Avec également le retour de prêt de Mickaël Biron, Yannick Ferrera disposera désormais de plus de profondeur autour de Piotr Parzyszek.

Après Noah Dodeigne et Ilyes Ziani (arrivés l'été dernier), voilà un nouveau jeune du Standard pour renforcer les Molenbeekois. Vu la bonne première partie de saison des deux anciens Liégeois (on pense aux 6 buts et 7 assists de Ziani), les décideurs bruxellois auraient bien tort d'arrêter la filière.