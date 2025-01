"S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne le méritait pas" : le probable prochain renfort d'Anderlecht taclé une dernière fois par son entraîneur

Enzo Sternal se rapproche encore un peu plus d'Anderlecht. Roberto De Zerbi ne l'a pas ménagé à Marseille.

A seulement 17 ans, Enzo Sternal compte déjà deux apparitions en Ligue 1 avec Marseille. Il alterne également avec l'équipe réserve et les U19. Mais il est surtout en passe de rejoindre Anderlecht.

Les informations des dernières heures confirment l'imminence de son prêt avec option d'achat. Une opération qui satisferait l'ailier gauche, désireux de plus de perspectives de temps de jeu.

Interrogé au sujet des ambitions de son jeune joueur en conférence de presse, Roberto De Zerbi n'a pas caché un certain agacement. Pour l'entraîneur phocéen, le peu de minutes disputées n'est que logique : "Je pense que Jonathan Rowe et Luis Henrique sont plus prêts que lui" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par So Foot.

Trop impatient ?

De Zerbi ne mâche pas ses mots : "Les jeunes doivent avoir la patience de grandir, mûrir, progresser et attendre leur tour. Je pense que je suis un des entraîneurs en Europe qui a fait jouer le plus de jeunes, donc vraiment, je ne me concentre pas sur les noms, mais sur les résultats. S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne le méritait pas".

Tout grand talent générationnel français qu'il est, Enzo Sternal doit apprendre à faire preuve d'humilité et de patience : "Si Rabiot doit être sur le banc parce qu’un jeune doit jouer, ne vous inquiétez pas, Rabiot sera sur le banc. Mais si Rabiot est meilleur que le jeune, alors c’est lui qui jouera. C’est clair pour vous, c’est clair pour les agents des joueurs, c’est clair pour les parents des jeunes joueurs, c’est clair pour tout le monde".