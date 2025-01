Trop cher pour Anderlecht ? Olivier Renard ne devrait pas faire de ce dossier une priorité

Selon des sources américaines, le RSC Anderlecht aurait jeté son dévolu sur Jovan Mijatović, l'attaquant de 19 ans des New York Red Bulls. Le jeune Serbe est considéré comme un talent prometteur, mais il semble peu probable qu'il signe au Lotto Park.

En plus d'Anderlecht, Benfica et le PSV sont également intéressés par l'attaquant, ce qui pourrait considérablement faire monter le prix. Mijatović s'est fait remarquer pour ses qualités techniques et sa capacité à marquer, malgré une saison modeste en 2024 où il n'a marqué qu'une seule fois en 15 matchs.

D'après le journal serbe Sportal, l'attaquant préférerait un transfert en Europe à un retour aux États-Unis. "J'attends beaucoup de l'Europe, mais je ne peux rien révéler pour le moment. Les supporters doivent encore être un peu patients", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Cependant, la concurrence pour Mijatović est féroce. Des clubs comme Benfica et le PSV, avec de bien plus gros moyens financiers qu'Anderlecht, ont également montré de l'intérêt. Benfica est réputé pour son bon recrutement et son développement de grands talents, tandis que le PSV est connu comme un tremplin pour les jeunes joueurs vers le top.

Les deux clubs seraient prêts à offrir plus qu'Anderlecht. En plus du prix élevé demandé pour Mijatović, il y a aussi une complication liée à sa situation personnelle. Début janvier, il a été révélé qu'il était impliqué dans un accident de la route en Serbie où un piéton a été touché.

Malgré l'intérêt affiché par Anderlecht pour Mijatović, il semble probable que le club doive chercher une option plus abordable. À moins que le marché n'évolue de manière inattendue en faveur d'Olivier Renard, un transfert du jeune Serbe au Lotto Park n'est pas dans les tuyaux.