Comment Anderlecht a-t-il convaincu un international brésilien ? Adryelson explique son choix et se présente

L'arrivée d'Adryelson a été officialisée par Anderlecht cette après-midi. Le nouveau venu s'est présenté aux supporters mauves.

Dans l'air depuis plusieurs jours, le prêt d'Adryelson à Anderlecht jusqu'en fin de saison est désormais officiel. Il débarque en provenance de Lyon, qui a déboursé près de 3,60 millions pour le recruter à Botafogo il y a un an avant de l'y louer pour la première partie de saison.

"Je suis un défenseur puissant et rapide. J'ai une mentalité de gagnant. Je vais tout donner pour aider l'équipe" a-t-il commencé par se présenter, ses premiers mots avec la vareuse anderlechtoise sur l'épaule.

À 26 ans, Adryelson a déjà une certaine expérience : le Brésilien a disputé comme titulaire la finale de Copa Libertadores remportée avec Botafogo et compte une sélection avec la Seleção (il y a un peu plus d'un an, sans pour autant monter au jeu).

Il rêve encore de l'équipe nationale

Il voit son prêt à Bruxelles comme du win-win : "Anderlecht est un club avec une grande histoire et il a une bonne réputation au Brésil. Je sais que l'équipe est toujours en lice dans trois compétitions et je suis là pour aider à continuer. Mon plus grand rêve est de revenir en équipe nationale et d'écrire une belle histoire à Anderlecht."

Adryelson se décrit comme un battant : "Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu est qu'il n'est jamais trop tard pour réessayer. Je l'ai toujours en tête parce que j'ai surmonté de grands obstacles dans ma vie". Sa force de caractère sera-t-elle déjà utile à David Hubert demain contre l'Anwterp ?