Diable Rouge en 2024, au top européen en 2025 ? Matte Smets intéresse un grand club !

L'année 2024 a été celle de l'explosion pour Matte Smets. Et si 2025 était celle d'un gros transfert ?

Les choses ont été très vite pour Matte Smets (21 ans) en 2024. Pilier de Thorsten Fink à Saint-Trond durant la première moitié de l'année, le défenseur a suivi son coach au KRC Genk, et y est immédiatement devenu une valeur sûre également.

Titulaire chez le leader de Jupiler Pro League, Smets a naturellement attiré le regard du sélectionneur national et est devenu Diable Rouge en novembre dernier, disputant 45 minutes contre Israël. Des débuts compliqués, puisqu'une erreur du Genkois coûtait un but, mais on reverra Matte Smets en sélection à l'avenir.

Et 2025 pourrait également être l'année où Matte Smets passe un palier de plus, à en croire les informations de la presse italienne. Calciomercato, média spécialisé dans le marché des transferts et le relai de rumeurs, affirme que l'Inter Milan serait très intéressé par le jeune limbourgeois.

L'Inter aurait même déjà pris contact avec l'entourage de Smets. Difficile d'évaluer la crédibilité de cette information, car un tel transfert semblerait particulièrement précipité pour un garçon qui était encore à Saint-Trond il y a 6 mois.

Matte Smets est actuellement évalué à 10 millions d'euros, après avoir transféré pour seulement 2,25 millions d'euros l'été passé en provenance du Stayen. Le KRC Genk pourrait donc réaliser une sacrée plus-value.